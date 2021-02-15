В США считают, что модернизированные истребители F-15 увеличат боевую мощь военной авиации

Сегодня, 10:19

Анна Лисова

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В США считают, что модернизированные истребители F-15 увеличат боевую мощь военной авиации

В США считают, что модернизированные истребители F-15 смогут увеличить боевую мощь американской военной авиации. 

F-15 был принят на вооружение ВВС США еще в прошлом веке. Последний такой истребитель был передан американским военным около 20 лет назад, пишет РИА Новости. После этого акцент сместили на более продвинутые 35 Lightning. Но с этим проектом возникло множество проблем. До сих пор не удается устранить ряд технических проблем данного истребителя, при этом его ценник продолжает расти. 

Американцы решили обновить F-15 и уже испытали его модернизированную версию F-15EX. 

Вице-президент корпорации Boeing Прат Кумар сообщил, что F-15ЕХ после обновления получил более современную систему боевого управления. Также у него более совершенно вооружение и бортовая электроника. Один такой истребитель сможет нести до 22 управляемых ракет «воздух-воздух» или трехтонные гиперзвуковые длиной почти семь метров. Эта версия имеет улучшенную систему РЭБ. 

Обновился и двигатель F-15ЕХ. Истребитель собирают с двигателями GE F110, которые имеют более высокие летные характеристики чем моторы предыдущей модификации. 

В ходе испытаний F-15ЕХ, которые длились 90 минут, никаких проблем не возникло. Поэтому уже в конце марта ВВС США получат два таких истребителя, чтобы испытать их на практике. 

До 2030 года Пентагон хочет получить по меньшей мере 200 F-15ЕХ. Серийная поставка этих истребителей может начаться в 2023 году. На реализацию данной программы будет выделено 23 млрд долларов. 

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