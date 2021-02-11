В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

В Турции начали испытания первого беспилотного бронекатера.

12 февраля Турция проводит пробные испытания своего первого бронированного беспилотного надводного корабля (AUSV). Проект был разработан и воплощен в жизнь компанией Ares Shipyard вместе с базирующейся в Анкаре оборонной фирмой Meteksan Defense Industry Inc. По официальной информации - после пробных испытаний будут проведены огневые тесты морской платформы. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Руководители обеих организаций в своем совместном заявлении подчеркнули «важность защиты морей, окружающих Турцию, наряду с безопасностью её морских границ, континентального шельфа и исключительной экономической зоны».

«В этом контексте мы объединились как две частные компании и начали проект ULAQ, уделяя приоритетное внимание нашим национальным интересам и осознавая тот факт, что это также пример эффективного сотрудничества в оборонной промышленности. Мы продолжаем нашу работу днём и ночью», — отмечено в заявлении.

Появлению AUSV предшествовали три года научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обеих компаний. У надводного беспилотника с дальностью плавания до 400 км может развиваться скорость до 65 км в час. У него также есть возможности дневного и ночного видения. Катер-дрон построен из композитных материалов. Управлять морским беспилотником можно с авианосцев, фрегатов и других морских платформ.

В функции надводного дрона входят разведка, наблюдение, нанесение ударов крылатыми ракетами, сопровождение торговых судов и других кораблей, а также обеспечение безопасности стратегических объектов.

На AUSV установлен прибор Cirit с четырьмя лазерными управляемыми ракетами и пусковая установка противотанковых ракет большой дальности (LUMTAS) с лазерным наведением.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Министры обороны стран НАТО продолжат обсуждать вывод войск из Афганистана

Сегодня, 11:24

Турецкий гостелеканал объявил о присоединении Ростовской области к Турции в 2050 году

Сегодня, 09:24

Ирландия занялась поисками шпионской базы в посольстве РФ в Дублине

Сегодня, 09:09

Эксперт Дандыкин напомнил, чем закончился последний подход Антанты к берегам Крыма

Вчера, 09:09

Китай готов отказаться от российских реактивных двигателей

11-02-2021, 11:49

Ищенко объяснил, как РФ без войны ускоряет агонию теряющих ресурсы США

10-02-2021, 21:39

Трое человек были спасены с необитаемого острова на Багамах

10-02-2021, 20:39

СМИ: НЛО в небе над Флоридой оказался ракетой американских ВМС

10-02-2021, 10:09

Миротворцы России доставили в Баку одного пленного и возвратили в Ереван пятерых

9-02-2021, 23:14

В Турции встревожены запуском Арменией программы по производству собственных беспилотников

9-02-2021, 20:39

Обозреватели The Drive рассказали о российском маневре с авиабазой Хмеймим в Сирии

7-02-2021, 16:39

Израиль и США отрабатывают отражение ракетного удара по Тель-Авиву

7-02-2021, 14:24

Российские бомбардировщики проигнорировали запросы с ракетного эсминца ВМС США

7-02-2021, 01:04

В Черном море российские бомбардировщики проигнорировали запросы с американского ракетного эсминца

6-02-2021, 10:49

Над российской авиабазой в Сирии заметили редкий военный самолет Ан-24КПА

5-02-2021, 18:34

В сети высмеяли польскую армию во время военных учений

5-02-2021, 12:14

Китай нарастит арсенал ядерного оружия, чтобы было достаточно «для уничтожения городов США»

5-02-2021, 11:34

Названо «поле битвы» в возможной войне России и США

5-02-2021, 09:29

США заморозят передислокацию своих военных из Германии

5-02-2021, 00:39

В Японию на постоянное базирование прибыл новейший эсминец Rafael Peralta ВМС США

4-02-2021, 22:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров