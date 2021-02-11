В Турции стартовали испытания первого беспилотного бронекатера

В Турции начали испытания первого беспилотного бронекатера.

12 февраля Турция проводит пробные испытания своего первого бронированного беспилотного надводного корабля (AUSV). Проект был разработан и воплощен в жизнь компанией Ares Shipyard вместе с базирующейся в Анкаре оборонной фирмой Meteksan Defense Industry Inc. По официальной информации - после пробных испытаний будут проведены огневые тесты морской платформы. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Руководители обеих организаций в своем совместном заявлении подчеркнули «важность защиты морей, окружающих Турцию, наряду с безопасностью её морских границ, континентального шельфа и исключительной экономической зоны».

«В этом контексте мы объединились как две частные компании и начали проект ULAQ, уделяя приоритетное внимание нашим национальным интересам и осознавая тот факт, что это также пример эффективного сотрудничества в оборонной промышленности. Мы продолжаем нашу работу днём и ночью», — отмечено в заявлении.

Появлению AUSV предшествовали три года научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обеих компаний. У надводного беспилотника с дальностью плавания до 400 км может развиваться скорость до 65 км в час. У него также есть возможности дневного и ночного видения. Катер-дрон построен из композитных материалов. Управлять морским беспилотником можно с авианосцев, фрегатов и других морских платформ.

В функции надводного дрона входят разведка, наблюдение, нанесение ударов крылатыми ракетами, сопровождение торговых судов и других кораблей, а также обеспечение безопасности стратегических объектов.

На AUSV установлен прибор Cirit с четырьмя лазерными управляемыми ракетами и пусковая установка противотанковых ракет большой дальности (LUMTAS) с лазерным наведением.