Турецкий гостелеканал объявил о присоединении Ростовской области к Турции в 2050 году

Сегодня, 09:24

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Турецкий гостелеканал объявил о присоединении Ростовской области к Турции в 2050 году

Не далее как в 2050 году Ростовская область, входящая в настоящее время в состав Российской Федерации, должна принадлежать Турецкой Республике. Такую версию мирового порядка наметил в перспективе ведущий турецкого телевизионного канала TRT1. Канал является государственной телекомпанией, у которой максимальный объем вещания во всей Турции. 

Политолог и ведущий эксперт России Михаил Делягин поделился деталями столь широкомасштабной турецкой идеи о разделении мира на своем Телеграм-канале. В Анкаре в последние несколько лет уверовали, что через каких-нибудь 30 лет Турция непременно должна снова стать могучей супердержавой. За эти годы страна неизбежно поглотит многие соседние территории. Многие десятки привлекательных территорий мечтают сейчас заполучить во владения новоявленные потомки султана. Помимо Ростовской области в перечне поглощенных земель названы Кубань, Крым, Адыгея, Астраханская и Волгоградская области и множество других российских территорий. Кроме того, в состав Турции, по мнению журналистов, должны быть включены Донецкая и Луганская области, а также другие государства. Среди них – Саудовская Аравия, Египет и Греция. 

СМИ обращают внимание на то, что подобные инсинуации не случайны. Появились они после того, как власти Турции взяли курс на объявление ислама государственной религией в стране. 

Фантазеры с турецкого телеканала не единственные, кому не дают покоя обширные просторы России. Ранее украинские националисты провозгласили, что Ростовская область, Крым и Кубань должны быть включены в состав Украины.

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