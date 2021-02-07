В Турции встревожены запуском Арменией программы по производству собственных беспилотников

Сегодня, 20:39

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В Турции встревожены запуском Арменией программы по производству собственных беспилотников

Турецкая газета Yeni Safak сообщила о том, что Армения запустила новую программу по подготовке местных специалистов для управления беспилотниками. Как оказалось, Ереван планирует начать производство собственных БПЛА. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Так, по результатам военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, первая потерпела полное поражение. Случилось это потому, что Анкара во время война в Нагорном Карабахе снабжала Баку своими беспилотниками, которые сыграли главную роль в исходе военного противостояния. В связи с этим армянские власти решили исправить совершенные ошибки, начав производство собственных дронов.

Как сообщает глава новой армянской программы Седрак Варданян, разработана она была Союзом предприятий информационных технологий республики. В процессе ее реализации будет открыто 65 семинаров, на которые могут прийти люди разных возрастных групп и профессий. Кроме того, в школах Армении будут проводиться учебные программы по проектированию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

«Война в Нагорном Карабахе показала нам, как сильно мы отстаем в технологическом плане», - признал Варданян.

В связи с этим турецкие СМИ обеспокоены тем, что нарастание технологических разработок Армении в будущем помешает Анкаре удержать первенство в данной сфере.

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