Названо «поле битвы» в возможной войне России и США

Сегодня, 09:29

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Названо «поле битвы» в возможной войне России и США

Ранее президент Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета Польши заявил о том, что потенциальное место военного столкновения России и США – это Калининград, однако теперь появились новые предположения. Аналитики утверждают, что площадной для Третьей Мировой войны может стать Норвегия. 

Совсем недавно представители Польши без отсылок к оперативно-стратегическим реалиям предположили, что вооруженные силы США и России вторгнутся в Калининград, где и начнется Третья Мировая война. Однако теперь норвежские СМИ процитировали заявление преподавателя Академии Вооруженных сил страны, подполковника Турмуда Хейера, который считает, что США удобнее всего действовать именно из Норвегии.

Отметим, что голландские СМИ ранее сообщили о том, что на американской авиабазе Эрланн в Норвегии в ближайшее время будут размещены 4 стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Однако эту информацию ни США, ни Норвегия не подтвердили.

Вместе с тем представитель Консервативной норвежской партии по вопросам оборонной политики Харек Эльвенес сказал, что ничего нового в том, что американские самолеты будут временно использовать аэродромы Норвегии, нет.

«Естественно, мы должны сотрудничать с нашим главным союзником для того, чтобы сохранять хороший обзор и контроль на Крайнем севере», - заявил Эльвенес.

Стоит отметить, что перебазирование бомбардировщиков B-1B Lancer не говорит о том, что в регионе царит стабильность и добрососедство, однако предположения о Третьей Мировой войне все же крайне преувеличены.

Эксперты считают, что СМИ довольно часто предлагают всевозможные сценарии развития военного конфликта между США и Россией. Иногда рассматривается Калининград, иногда Крым, Курильские острова, а теперь и Норвегия. Но ничего общего с военно-стратегическими реалиями подобные разглагольствования не имеют.

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