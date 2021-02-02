Сторонники Жеэнбекова в Киргизии могут присягнуть на верность Эрдогану

По сообщениям российских Telegram-каналов, сегодняшний побег бывшего президента Киргизии Сооронбая Жеэнбекова в Турцию может оказаться предтечей разворота киргизской политики в сторону Анкары.

Как уверяет пресс-секретарь экс-главы государства, политик отправился в малый хадж (паломничество). Однако ТГ-канал «Салам, Кыргызстан» трактует ситуацию как бегство бывшего президента вместе с семьей за границу, чтобы избежать уголовного преследования.

Некоторые авторы русскоязычных медиа считают, что решение Жээнбекова можно связать с идеей построения «Тюркского мира», в центре которого будет Анкара. По мнению авторов канала «Записки авантюриста», не исключено, что через Жээнбекова Эрдоган может создать лояльную группу влияния из оставшихся сподвижников экс-президента Киргизии.

Чтобы предотвратить усиление влияния Анкары в Центральной Азии, России необходимо обозначить свое присутствие в регионе более осязаемым образом, уверен публицист Юрий Голубь.

По его словам, российских сил, размещенных в Чуйской области, недостаточно для предотвращения беспорядков в Киргизии. Поэтому специалист счел оптимальным вариантом задействовать «ЧВК Вагнера» в Средней Азии.