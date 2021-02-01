Виртуальный противник полностью разгромил польскую армию на учениях Зима-2020

Сегодня, 07:54

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Виртуальный противник полностью разгромил польскую армию на учениях Зима-2020

Польская армия провела зимние учения и была «разбита» в пух и прах.

Польша в виртуальном формате провела учебные маневры «Зима-2020», однако потерпела полное поражение: не сумев отразить удар России и Белоруссии, польская армия оказалась «уничтоженной» всего за пять дней. Об этом сообщает польское издание Interia.pl со ссылкой на источники в командовании ВС.

Учения «Зима-2020» симулировали оборонительные действия: якобы на страну напали с северо-востока России, предположительно, с Калининградского направления. Кстати, этот областной центр считают в Польше главной угрозой. У виртуальной армии были ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и истребителями пятого поколения F-35. По словам экспертов, на деле с вооружением дела обстоят хуже.

Уточняется, что на помощь Польше пришли виртуальные союзники по НАТО - те, на которых Варшава рассчитывает в реальности. Однако «восточная угроза» оказалась сильнее, не позволив польским ВС продержаться. За пять дней противник «дошел» до Вислы, сокрушив почти 80% живой силы и военной техники поляков.

Все действо наблюдали президент Польши Анджей Дуда и глава Минобороны Мариуш Блащак.

По словам политолога Томаша Янковского, дальнейшее военное сближение Польши и коллективного Запада похоже на «сумасшествие». А первостепенной задачей для властей является нормализация отношений с Москвой, иначе они подставят страну под удар.

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