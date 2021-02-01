Эксперты определили вероятность становления Казахстана тотальным американским полигоном против России

Вчера, 23:49

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Эксперты определили вероятность становления Казахстана тотальным американским полигоном против России

Эксперты определили вероятность становления Казахстана тотальным американским полигоном против РФ. Совместные учения с США, которые летом 2021 года пройдут на территории Казахстана, могут впоследствии действительно привести к тому, что Вашингтон будет постоянно использовать страну в качестве удобной площадки для противодействия России. Об этом пишет «Infoх.ru».

Американская программа «Степной орел» включает в себя проведение учебных маневров на территории Казахстана — целью их официально названа координация военных миротворческих подразделений этих двух государств. Однако по словам эксперта Айнура Курманова, который входит состав СДК, фактически данные учения США станут «разведывательной миссией для дальнейшего противодействия России». Предполагается, что к летним учениям будут привлечены военнослужащие Узбекистана и Таджикистана, а вот военные Кыргызстана такого права не получат — ведь Бишкек традиционно считается союзником Москвы.

Военные аналитики указывают, что для того, чтобы сделать Казахстан «удобной площадкой» для противодействия России, США предлагает Казахстану заманчивые финансовые обещания и даже военное содействие. В случае, если авторитет Вашингтона в данном регионе будет укреплен, авторитет России само собой сойдет на нет, что является приоритетной задачей Вашингтона.

«Белый дом намерен вбить клин между Россией и его ближайшим соседом Казахстаном, чтобы ослабить Москву. США очень не любит покидать занятые территории, так что жителям Казахстана придется смириться с постоянным американским присутствием», - прокомментировали эксперты.

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