Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Сегодня, 15:44

Ольга Громова

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Военные РФ зажали в территориальных водах Украины два корабля ВМС США

Российские военные зажали в территориальных водах Украины два судна ВМС США, передает АвиаПро. Речь идет об эсминце Porter и нефтеналивном танкере Laramie - этот топливник позволяет заправлять военные корабли прямо в море.

Провокационные действия американцев в Черном море заставили российских военных действовать более жестко - по факту они не подпустили военные корабли ВМС США к нейтральным водам. Поэтому зону учений пришлось переместить в территориальные воды Украины, хотя изначально маневры с Киевом американцы намеревались провести у юго-западного побережья Крыма.

В учениях были задействованы два корабля ВМС США и три военных корабля ВМС Украины, а также средства морской авиации. Что именно отрабатывалось во время маневров, неизвестно - в открытых источниках этой информации нет.

Однако на данный момент очевидно, что украинцы и американцы побоялись ответа РФ на провокации близ Крыма, поэтому сочли нужным сместить квадрат учений.

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