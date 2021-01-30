Китайские военные проучили ВМС США у своих границ

Соединенные Штаты продолжают прибегать к различным провокациям в разных частях мира. Но раньше их жестко пресекала только Россия. События 23-25 января показали, что последовать ее примеру решил и Китай.

Вашингтон не унимается и даже при новом главе Белого дома пытается в очередной раз доказать миру свое превосходство как на суше, так и на воде, пишет Sohu. Армии США, которую серьезно подкосил коронавирус, продолжают ставиться серьезнейшие задачи на международном уровне.

Озадачивает отправка истребителей и военных кораблей в другие страны, отмечает портал. В Черное море был отправлен эсминец «Дональд Кук», но благодаря пристальному наблюдению со стороны россиян обошлось без провокаций.

Они могли бы быть у берегов Китая. Но Поднебесная начала действовать жестко и заранее пошла на пресечение. Издание вспоминает, как пятого января два американских бомбардировщика В-1В появились над водами Азиатско-Тихоокеанского региона в январе и были засечены китайским спутником Гаофэнь-2.

«США давно заняли лидирующие позиции в сфере науки и технологий, но на этот раз американские военные наконец-то на себе почувствовали, каково это – быть под наблюдением, и для них это было серьезным поражением», — цитирует публикацию «ПолитРоссия».

Авторы выразили уверенность в том, что Пекину удалось преподать неплохой урок Вашингтону, дав понять, что их положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе крайне невыгодное и довольно шаткое.