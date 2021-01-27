Названы последствия похищения российского ЗРПК «Панцирь» американскими военными в Ливии

Вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов в беседе с корреспондентом информационного агентства «Интерфакс» призвал не опасаться последствий хищения американскими военными зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» производства России. Инцидент, как сообщила газета The Times, случился летом минувшего года.

По словам Модестова, попадание ЗРК «Панцирь» в руки США — очень негативный факт. Однако для России не будет каких-то фатальных последствий. Дело в том, что американцы завладели экспортным вариантом комплекса. А вся поставляемая на экспорт российская техника или вооружение к подобным случаям подготовлены.

Но для военных США неплохой является и само железо. Но чтобы понять принципы работы комплекса и попробовать его воспроизвести, потребуется время. Да, военные США, теоретически, могут использовать полученные знания против тех, кто уже имеет экспортные версии «Панцирей» на вооружении. Но когда будут знания этого, РФ к тому моменту уйдет уже далеко вперед.

С Модестовым согласен генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, который проходил службу на командных должностях в системе ПВО России.

Он заявил, что война без трофеев невозможна - они есть всегда. Но переживать из-за «Панциря» не стоит. Техника, которая отправляется на экспорт, сильно отличается от той, что поступает на вооружение страны. Поэтому американским инженерам придется долго «поломать» головы, прежде чем сделать точную копию ЗРК.

Напомним: вчера британская газета The Times сообщила о том, что американские военнослужащие украли российский «Панцирь-С1» в Ливии. После этого они переправили его на свою военную базу Рамштайн в Германии.

В Пентагоне заявили, что в курсе публикации газеты, но комментировать информацию в ведомстве не захотели.