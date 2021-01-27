Российский истребитель Су-27 сорвал переброску авиации НАТО над Средиземным морем

Сегодня, 13:14

Анна Лисова

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Российский истребитель Су-27 сорвал переброску авиации НАТО над Средиземным морем

Российский истребитель Су-27 едва не сорвал переброску американских бомбардировщиков на Ближний Восток. 

В момент, когда авиация НАТО пролетала недалеко от Кипра, со стороны воздушного пространства Сирии к группе приблизился неопознанный военный самолет. Позднее стало известно, что это был российский истребитель Су-27, передает Аvia.pro

Военный самолет Су-27 сблизился с заправщиком KC-10 ВВС Нидерландов, который летел в составе авиагруппы сил НАТО. Стоит отметить, что помимо пары В-52 из состава бомбардировочного авиакрыла базы ВВС США Барксдейл в штате Луизиана на Ближний Восток также были направлены истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Их и сопровождал нидерландский заправщик. 

Как отмечают эксперты, то, что российский истребитель появился в восточном Средиземноморье стало неожиданностью для НАТО. Это может быть сигналом о готовности РФ действовать жестко в ответ на любые провокации. 

Отметим, в Сирии развернуты российские военные базы в поддержку правительственным силам, которые ведут борьбу с действующими в стране боевиками. 

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