Леонков рассказал, как Ту-142 застали американские субмарины врасплох в Тихом океане

Самолеты Ту-142 оказались способными раскрывать тайные замыслы американцев у берегов Аляски. О «зеркальной ответке» на действия США, которым никак не дает покоя Севморпуть, в интервью нашим коллегам из телеканала «360» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

РФ сумела точно просчитать действия американцев в Тихом океане. Поэтому, когда ВМС США отправил свои субмарины для проведения испытательных пусков баллистических ракет неподалеку от Аляски, они неожиданно столкнулись с двумя неожиданно нагрянувшими Ту-142. При этом их появление в районе пуска было весьма эффектным - они пролетели на глазах у ошарашенных американцев, не входя в воздушное пространство Аляски.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что именно эти российские самолеты и ориентированы для отслеживания и уничтожения вражеских подводных лодок.

«Американцы очень удивлялись», - сообщил Леонков и добавил, что воздушным суднам пришлось для того, чтобы застать американские субмарины, провести в воздухе 11 часов и преодолеть свыше 8 тысяч километров.

Важность региона для Москвы объясняется тем, что там проходит Севморпуть, а также расположена база ТОФ.

«Этот регион мы укрепляем в плановом порядке, потому что если этого делать не будем, то с той стороны это делать будут однозначно. Даем зеркальный ответ тому, что пытаются сделать наши оппоненты, которые находятся в Тихом океане», - резюмировал Леонков.