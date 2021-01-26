Американские власти ищут в советском прошлом Польши повод разместить в ней новые ракеты

Вчера, 22:44

0

Image 16+
Американские власти ищут в советском прошлом Польши повод разместить в ней новые ракеты

Военный историк, эксперт Юрий Кнутов сообщил о том, что Западные страны активно распространяют информацию о тайном ядерном оружии, которое во времена Советского Союза располагалось в Польше. Специалист уверен, что таким образом США хочет обработать общественное мнение. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Недавно появилась информация о том, что во времена Советского Союза в польском городе Борне-Сулиново могли храниться ядерные ракеты. Однако узнать, достоверна ли эта информация, будет возможно только после рассекречивания архивов того времени Россией.

Рассуждая на эту тему, Кнутов вспомнил, что США в тот период располагали свои военные базы в Западной Европе, что не исключает того, что ядерный арсенал мог храниться на территории Польши.

Историк полагает, что подобную информацию стали распространять, чтобы убедить европейское население в безопасности размещения ядерных ракет на территориях их стран.

«Мол, вот в Польше было ядерное оружие, и никто об этом не знал, никого это не коснулось. Поэтому цель данных публикаций – это повлиять на мнение народа», - предположил Кнутов.

Эксперт добавил, что новая администрация президента США Джо Байдена планирует разместить ядерное вооружение на территориях, граничащих с Южной Кореей, Японией и Россией.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американские власти ищут в советском прошлом Польши повод разместить в ней новые ракеты

Вчера, 22:44

Леонков рассказал, как Ту-142 застали американские субмарины врасплох в Тихом океане

Вчера, 16:54

Российские военные загадочно закрыли для полетов и плавания часть Черного моря

26-01-2021, 09:29

Для чего американские морпехи высаживаются на Севере и укрепляются близ российских границ

26-01-2021, 00:29

Скандал в Евросоюзе вынудил Берлин вспомнить о российской вакцине

25-01-2021, 19:24

В США обеспокоены новыми средствами РЭБ армии России

25-01-2021, 19:04

Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, ударил по позициям ДНР

25-01-2021, 17:04

Оценку способности Азербайджана содержать свою армию назвали в Армении

25-01-2021, 14:44

Офицер США назвал истребитель F-35 главным оружием сдерживания России

25-01-2021, 12:44

15 истребителей и 6 бомбардировщиков ВВС КНР остановили авианосец США «Теодор Рузвельт»

25-01-2021, 12:09

Финляндия реализовала одновременный запуск 240 боевых ракет у границ России

25-01-2021, 10:39

В Китае береговой охране отдали приказ атаковать американские корабли без предупреждения

25-01-2021, 09:44

США направили ударную группу с авианосцем в регион Южно-Китайского моря

24-01-2021, 22:14

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

24-01-2021, 08:39

Самолет главы Министерства обороны России Сергея Шойгу развернули над Бангладеш

22-01-2021, 11:34

Войска ЦАР уничтожили десятки чадских наемников на юге республики

21-01-2021, 21:39

Forbes: в США российское оружие «Судного дня» назвали нереальным

21-01-2021, 16:44

Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

21-01-2021, 09:24

Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

20-01-2021, 10:04

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров