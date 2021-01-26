Американские власти ищут в советском прошлом Польши повод разместить в ней новые ракеты

Военный историк, эксперт Юрий Кнутов сообщил о том, что Западные страны активно распространяют информацию о тайном ядерном оружии, которое во времена Советского Союза располагалось в Польше. Специалист уверен, что таким образом США хочет обработать общественное мнение. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Недавно появилась информация о том, что во времена Советского Союза в польском городе Борне-Сулиново могли храниться ядерные ракеты. Однако узнать, достоверна ли эта информация, будет возможно только после рассекречивания архивов того времени Россией.

Рассуждая на эту тему, Кнутов вспомнил, что США в тот период располагали свои военные базы в Западной Европе, что не исключает того, что ядерный арсенал мог храниться на территории Польши.

Историк полагает, что подобную информацию стали распространять, чтобы убедить европейское население в безопасности размещения ядерных ракет на территориях их стран.

«Мол, вот в Польше было ядерное оружие, и никто об этом не знал, никого это не коснулось. Поэтому цель данных публикаций – это повлиять на мнение народа», - предположил Кнутов.

Эксперт добавил, что новая администрация президента США Джо Байдена планирует разместить ядерное вооружение на территориях, граничащих с Южной Кореей, Японией и Россией.