Российские военные загадочно закрыли для полетов и плавания часть Черного моря

Черноморское побережье было частично перекрыто российскими военнослужащими — почти 3 тыс. кв. км площади закрыли для судоходства и полетов гражданской авиации. Вероятно, такое временное ограничение связано с будущим заходом в Черное море американского эсминца «Дональд Кук», информирует «Московский комсомолец».

Перекрытие акватории традиционно проводится во время военных учений — чтобы гражданские суда и самолеты случайно не попали под боевую стрельбу. Достоверно известно, что на сегодняшний день никакие тактические учения не запланированы в данной зоне — эксперты предположили, что перекрытие части Черноморского побережья связано с будущим визитом американского эсминца «Дональд Кук», который в 2020 году посещал Черное море 7 раз. Однако капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров и полковник в отставке Виктор Мураховский опровергли эту версию — по их мнению, перекрытие данной зоны маловероятно связано с тем, что российские военные предпочли «спрятаться» от американского лайнера.

Гундаров предположил, что временные ограничения могут быть связаны с намерением воспрепятствовать прохождению Черным морем украинских военных катеров. По версии Мураховского, ограничение передвижения может быть вызвано проведением испытаний какого-то секретного российского вооружения.