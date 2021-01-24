Для чего американские морпехи высаживаются на Севере и укрепляются близ российских границ

Армия США решительно укрепляется в непосредственной близости от границ России - на территории Норвегии. Только в январе в стране высадились более тысячи морпехов. На Север они перебазировались из Северной Каролины в рамках так называемой ротации.

Американские морские пехотинцы поступят в распоряжение норвежских инструкторов и будут учиться ведению боевых действий в суровых условиях Арктики. А в феврале американцы вместе с норвежцами, англичанами и военными Нидерландов примут участие в масштабных маневрах Joint Viking 2021. Всего в учениях будут задействованы порядка 10 тысяч.

«Американские военные перманентно появляются в других странах для отработки боевых действий, разведки, облетов аэродромов, обхода морских путей. Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками», - поведал военный эксперт Александр Жилин в беседе с РИА Новости.

Он уверен, что Пентагон прибег к своей излюбленной тактике и начал искусственно нагнетать обстановку в регионе по той причине, что США, в частности, и НАТО в целом категорически не хотят отказываться от притязаний на Арктику.

При этом учения будут наступательными, прогнозирует Жилин, а не оборонительными. В списке - отработка действий против России. Притом, они будут организованы таким образом, чтобы создать зоны напряженности для РФ. И не отреагировать на них Москва просто не может.

«Паники нет, но силы и средства отвлекаются — мы должны полностью контролировать ситуацию, не допустить каких-либо провокаций», - резюмировал эксперт.

Эксперт аналитического клуба «Валдай» Артем Куреев напомнил, что еще во времена холодной войны Норвегия создавала и поддерживала инфраструктуру для противодействия Советскому Союзу в Арктике. Это мы можем наблюдать и сейчас.

При реальном военном обострении Северная Норвегия фактически сразу же превратится в главный плацдарм НАТО на пути к российскому Мурманску.