В США обеспокоены новыми средствами РЭБ армии России

Сегодня, 19:04

Ольга Громова

0

Image 16+
В США обеспокоены новыми средствами РЭБ армии России

В Пентагоне запланировали провести модернизацию коммуникационных сетей в кратчайшие сроки. Такая спешка стала следствием осознания достижений России в области радиоэлектронной борьбы, передает «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в издании Strategy Page.

«Россия — одна из немногих стран, которая уделяет большое внимание развитию и совершенствованию средств радиоэлектронной борьбы, способных нарушить работу оборудования противника, главным образом — западного», - рассуждают в своей статье западные аналитики.

Развивая мысль, они подчеркивают, что в оборонном ведомстве США опасаются технологий РЭБ, которыми обладает Россия. Особенно они будут разрушительными в случае, если война будет не гипотетической, а реальной.

О средствах РЭБ, с которыми Альянс не справится, эксперты предупреждали Запад еще со времен холодной войны.

Современные конфликты это только доказывают.

«Когда улучшенные версии российского оборудования РЭБ времен холодной войны начали появляться в Сирии, это послужило отрезвляющим сигналом», - пишут авторы.

Первое, что следует сделать Пентагону - модернизировать коммуникационные сети. При этом следует сосредоточиться на создании нового программного обеспечения для защиты от создаваемых противником помех, отмечают обозреватели.

Коммерческие технологии в этой области развиваются быстрее, нежели военные. Поэтому в Пентагоне считают правильным использовать наработки гражданских структур, не приступая к соответствующим военным разработкам с «нуля».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Скандал в Евросоюзе вынудил Берлин вспомнить о российской вакцине

Сегодня, 19:24

В США обеспокоены новыми средствами РЭБ армии России

Сегодня, 19:04

Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, ударил по позициям ДНР

Сегодня, 17:04

Оценку способности Азербайджана содержать свою армию назвали в Армении

Сегодня, 14:44

Офицер США назвал истребитель F-35 главным оружием сдерживания России

Сегодня, 12:44

15 истребителей и 6 бомбардировщиков ВВС КНР остановили авианосец США «Теодор Рузвельт»

Сегодня, 12:09

Финляндия реализовала одновременный запуск 240 боевых ракет у границ России

Сегодня, 10:39

В Китае береговой охране отдали приказ атаковать американские корабли без предупреждения

Сегодня, 09:44

США направили ударную группу с авианосцем в регион Южно-Китайского моря

Вчера, 22:14

В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Вчера, 08:39

Самолет главы Министерства обороны России Сергея Шойгу развернули над Бангладеш

22-01-2021, 11:34

Войска ЦАР уничтожили десятки чадских наемников на юге республики

21-01-2021, 21:39

Forbes: в США российское оружие «Судного дня» назвали нереальным

21-01-2021, 16:44

Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

21-01-2021, 09:24

Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

20-01-2021, 10:04

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Обезьяны на Бали используют хитрую схему обмана туристов

19-01-2021, 00:44

СМИ Швеции призывают власти сказать НАТО «окончательное нет»

18-01-2021, 17:39

В ВОЗ раскрыли, как идет расследование происхождения коронавируса COVID-19

18-01-2021, 14:34

Sohu: Россия накажет Вьетнам, если он позволит США закрепиться в АТР

18-01-2021, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров