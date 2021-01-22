В США обеспокоены новыми средствами РЭБ армии России

В Пентагоне запланировали провести модернизацию коммуникационных сетей в кратчайшие сроки. Такая спешка стала следствием осознания достижений России в области радиоэлектронной борьбы, передает «ПолитРоссия», ссылаясь на публикацию в издании Strategy Page.

«Россия — одна из немногих стран, которая уделяет большое внимание развитию и совершенствованию средств радиоэлектронной борьбы, способных нарушить работу оборудования противника, главным образом — западного», - рассуждают в своей статье западные аналитики.

Развивая мысль, они подчеркивают, что в оборонном ведомстве США опасаются технологий РЭБ, которыми обладает Россия. Особенно они будут разрушительными в случае, если война будет не гипотетической, а реальной.

О средствах РЭБ, с которыми Альянс не справится, эксперты предупреждали Запад еще со времен холодной войны.

Современные конфликты это только доказывают.

«Когда улучшенные версии российского оборудования РЭБ времен холодной войны начали появляться в Сирии, это послужило отрезвляющим сигналом», - пишут авторы.

Первое, что следует сделать Пентагону - модернизировать коммуникационные сети. При этом следует сосредоточиться на создании нового программного обеспечения для защиты от создаваемых противником помех, отмечают обозреватели.

Коммерческие технологии в этой области развиваются быстрее, нежели военные. Поэтому в Пентагоне считают правильным использовать наработки гражданских структур, не приступая к соответствующим военным разработкам с «нуля».