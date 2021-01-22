Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, ударил по позициям ДНР

Украина применила против самопровоглашенной ДНР неизвестный беспилотный летательный аппарат. Судя по всему, это был Bayraktar TB2 - ибо только он из числа БПЛА, имеющихся на вооружении Киева, способен летать на большой высоте.

Власти самопровоглашенной Донецкой народной республики обвинили Украину в использовании беспилотника, который ударил по позициям Народной милиции ДНР с воздуха в районе населенного пункта Старомихайловка. По меньшей мере один человек погиб.

Военный тип дрона установить не смогли. Но ранее они видели близ границ республики беспилотники Bayraktar TB2 - это и вынудило их предположить, что в атаке принял участие один из этих аппаратов, передает АвиаПро.

Новости о применении турецкого беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе официальный Киев никак не комментирует. Но на линию разграничения продолжают перебрасываться не только беспилотники, но и тяжелая артиллерия, а также бронетехника и военнослужащие.

Аналитики склоняются к мысли, что Украина готовит для Донбасса «карабахский сценарий» и готова сделать беспилотные летательные аппараты своей главной разрушительной силой.

Меж тем Турция столкнулась с серьезным дефицитом компонентов кэтим БПЛА, в том числе с нехваткой видеокамер. С Анкарой после того, как она передала ударные дрону Баку во время войны в НКР, отказались сотрудничать несколько западных компаний.