Скандал в Евросоюзе вынудил Берлин вспомнить о российской вакцине

Хаос с вакцинацией в ЕС продолжается, страны-участницы обрушиваются на Брюссель с обвинениями в некомпетентности. На фоне скандала Германия вдруг решила вспомнить о России и заявила о намерении оказать ей помощь в регистрации вакцины «Спутник V». Ситуацию в беседе с изданием «ПолитРоссия» прокомментировал венгерский политолог Миклош Кевехази.

Вакцинация от нового коронавируса с каждым днем становится все более значимой в мире. К примеру, всего через какой-то месяц прививка от ковида может стать обязательным условием для совершения авиаперелета.

ВОЗ планирует одобрить несколько вакцин, которые разрабатывались разными странами, или уже сделала это.

«Pfizer-BioNTech была одобрена в конце декабря, одобрение вакцины Moderna ожидается к концу февраля. Johnson & Johnson получит одобрение в мае или июне. Китай подал заявку на препараты Sinopharm и Sinovac, и решение по обеим вакцинам будет принято самое раннее в марте. А вот для российского "Спутник V" пока почему-то сроки не определены», - констатирует политолог.

Между тем темпы вакцинации на территории ЕС настораживают. По срокам они сильно уступают Израилю и той же Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза. Все больше государств обрушиваются на Брюссель с обвинениями в провале закупок препаратов.

Политолог указывает, что некомпетентность властей ЕС больше других критикует Германия. Именно Берлин и предложил помочь в регистрации российской вакцины.

«Если Германия реально сможет помочь, Москва получит разрешение на производство российской вакцины для государств-членов ЕС, причем не только на основе двусторонних соглашений, заключенных с правительством той или иной страны», – пояснил Кевехази.

А когда ЕМА официально одобрит «Спутник V», Германия, в этом эксперт не сомневается, будет готова к обсуждению совместного производства этой вакцины.