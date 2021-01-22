Офицер США назвал истребитель F-35 главным оружием сдерживания России

Сегодня, 12:44

Анна Лисова

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Офицер США назвал истребитель F-35 главным оружием сдерживания России
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II

Офицер Корпуса морской пехоты (КМП) США в отставке Скотт Купер назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II главным оружием сдерживания России и Китая.

В колонке Defense News он рассказал, что этот военный самолет поможет США и далее удерживать военное преимущество в воздухе, передает информационный ресурс Лента.Ру. Но в противостоянии с Россией и Китаем вряд ли имеющиеся ресурсы позволят американцам сразу же занять в воздухе доминирующие позиции. 

«Конгресс признает, что F-35 является краеугольным камнем сдерживания в конкуренции великих держав, с которой мы сталкиваемся как государство», — пишет эксперт. 

Он отметил, что Стратегия национальной обороны Соединенных Штатов за 2018 год уже нуждается в обновлении, поскольку не учитывает возможности современного вооружения. Россия, к примеру, уже поставила на вооружение ПВО С-400, и работает над новыми современными системами обнаружения стелс-самолетов. 

«Мы перешли от ВВС, которые в 1987 году имели 4468 истребителей и 331 бомбардировщик, к силам, которые имеют 1481 истребитель и 122 бомбардировщика», — отмечает эксперт. 

По его мнению, США следует наращивать количество незаметных истребителей, чтобы располагать возможностью обходить вражеские системы ПВО. 

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