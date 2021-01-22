Финляндия реализовала одновременный запуск 240 боевых ракет у границ России

Финские военные у границ России одновременно запустили 240 ракет.

Видео этого пуска было опубликовано в Сети, передает Аvia.pro .

Был запечатлен не только мощнейший залп ракетами калибра в 122 мм. Выпустить 240 ракет финские военные смогли менее чем за минуту. Последствия этого пуска показали также в ролике. В кадр попал полигон, усеянный сотнями воронок.

Столь масштабный пуск был осуществлен в рамках учений. Военные отрабатывали маневры с применением реактивных систем залпового огня.

Эксперты отмечают, что проведение у российской границы подобных учений вызывает немало вопросов. Финляндия стала еще одной страной, которая проводит масштабные военные учения недалеко от российской границы.

Россия уже не раз демонстрировала готовность жестко ответить на провокации у своей границы. Одной из таких демонстраций стал пуск не мене 270 ракет РСЗО БМ-21 «Град». Этот пуск, отмечают эксперты, был не только доказательством готовности защищать границы страны, но и показал высокую эффективность данного вооружения.