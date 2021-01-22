15 истребителей и 6 бомбардировщиков ВВС КНР остановили авианосец США «Теодор Рузвельт»

Китайским военным самолетам удалось заставить прервать движение ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Портал Аvia.pro сообщил, что 15 истребителей и 6 бомбардировщиков практически пролетели над приблизившимися к границе с КНР американскими судами, деморализовав, таким образом, экипажи.

Авиация остановила поход группировки во главе с «Теодором Рузвельтом» к границе с Китаем, потому как на перехват были отправлены и самолеты, на борту которых были не только противокорабельные ракеты, но еще и гиперзвуковые.

По крайней мере два из Н-6К ВВС КНР несли вооружение, которое является аналогом российского АРК «Кинжал».

Китайские военные самолеты пролетели в нескольких десятках километров от авианосца и кораблей, входящих в группу сопровождения. А несколько истребителей приблизились на несколько сотен метров. Созданная ними опасность заставила группировку ВМС остановить движении.

В Китае после случившегося инцидента сообщили, что и впредь будут жестко пресекать даже незначительные провокации со стороны США.

На инцидент с «Теодором Рузвельтом» Минобороны страны отреагировало очень оперативно. В случае агрессии или провокаций со стороны противника, согласно изданному приказу, береговая охрана Китая теперь имеет право открывать огонь без предупреждения и без согласования с оборонным ведомством.