В Китае береговой охране отдали приказ атаковать американские корабли без предупреждения

Сегодня, 09:44

Ольга Громова

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В Китае береговой охране отдали приказ атаковать американские корабли без предупреждения

После инцидента, связанного с приближением к китайским территориальным водам ударной авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт», кораблям и экипажам береговой охраны в Китае разрешили атаковать американские суда без предупреждения. Примечательно, что речь не только о боевых кораблях, но и о гражданских.

Приказ о расширении полномочий береговой охраны выдало Министерство обороны Китая. В документе говорится, что больше нет необходимости согласовывать свои действия с оборонным ведомством. Береговая охрана отныне вправе, в случае агрессии или провокации со стороны противника, самостоятельно принять решение и открыть огонь по его судам, без каких бы то ни было запросов и предупреждений.

Китайские моряки получили разрешение действовать таким образом не только в собственных территориальных водах, но и в непосредственной близости к ним.

Ранее СМИ сообщили о том, что КНР, заметив приближение ударной авианосной группы ВМС США к своим водам, в экстренном порядке подняла в воздух свыше 20 истребителей и бомбардировщиков. Экипажи самолетов продемонстрировали свою готовность применить оружие. 

После этого группировка ВМС была вынуждена прервать свое движение, пишет «АвиаПро».

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