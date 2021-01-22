В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Представитель российского фонда прямых инвестиций сообщил о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» начнет свое производство в Турции. Предприятие уже начало процесс трансфера технологий. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также эксперт сообщил, что изначальный объем производства должен будет достигать одного миллиона доз вакцин в год, однако со временем количество будет расширяться.

В фонде отметили, что Турция будет поставлять препарат как на внутренний рынок, так и в другие государства. На данный момент Анкара максимально заинтересована в отечественной вакцине от коронавируса.

Напомним, что «Спутник V» получил одобрение регуляторов в ОАЭ, России, Белоруссии, Венесуэле, Сербии, Аргентине и других государствах. Препарат основан на тщательно изученной платформе аденовирусных векторов человека.

Российская вакцина «Спутник V» - это первый в мире официально зарегистрированный препарат от коронавирусной инфекции. Она была разработана Национальным центром эпидемиологии им. Гамалеи. Регистрация состоялась 11 августа 2020 года.