Самолет главы Министерства обороны России Сергея Шойгу развернули над Бангладеш

Самолет возглавляющего Минобороны России Сергея Шойгу перехватили в воздушном пространстве Бангладеш по причине незаконного проникновения на территорию. Мотивы поведения властей Бангладеш пока остаются неизвестными, однако полет Сергея Шойгу вынужденно прервался, передает «Avia.pro».

Инцидент произошел 21 января, во время перелета главы Минобороны в сторону Тайланда-Вьетнама-Филиппин. При вхождении в воздушное пространство Бангладеш на борт самолета поступил приказ развернуться, запретив использовать свое воздушное пространство. Примечательно, что несколькими днями ранее таким же маршрутом летел борт ВКС России Ил-62 86572, и никаких запретов для него властями Бангладеш озвучено не было.

«Бангладеш не пропустил борт Министра Обороны России Шойгу Ил-96-400ВВИП через своё воздушное пространство. Самолёту пришлось развернуться и лететь через ВП Индии», - указали в пресс-службы Минобороны РФ.

На данный момент причины запрета маневров самолета главы Минобороны России продолжают выясняться.