Войска ЦАР уничтожили десятки чадских наемников на юге республики

Сегодня, 21:39

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Войска ЦАР уничтожили десятки чадских наемников на юге республики

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) провели спецоперацию в населенном пункте Бондокпо, в рамках которой уничтожили более 50 наемников из соседнего Чада. 
Помощь армии ЦАР оказали российские инструкторы, а также представители Руанды и Португалии. По информации Facebook-аккаунта BanguiMatin, большинство ликвидированных наемников являются выходцами из Республики Чад. Выжившие сбежали на север ЦАР.

Бойцы FACA нашли в штаб-квартире боевиков оружие, снаряжение, мотоциклы и знаки различия ВС Чада. Последнее является прямым доказательством вмешательства во внутренние дела Центральноафриканской Республики. Позже в Сети появились фотографии наемников, на берете одного из уничтоженных видна кокарда армии Чада.

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