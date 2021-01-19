Войска ЦАР уничтожили десятки чадских наемников на юге республики

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) провели спецоперацию в населенном пункте Бондокпо, в рамках которой уничтожили более 50 наемников из соседнего Чада.

Помощь армии ЦАР оказали российские инструкторы, а также представители Руанды и Португалии. По информации Facebook-аккаунта BanguiMatin , большинство ликвидированных наемников являются выходцами из Республики Чад. Выжившие сбежали на север ЦАР.



Бойцы FACA нашли в штаб-квартире боевиков оружие, снаряжение, мотоциклы и знаки различия ВС Чада. Последнее является прямым доказательством вмешательства во внутренние дела Центральноафриканской Республики. Позже в Сети появились фотографии наемников, на берете одного из уничтоженных видна кокарда армии Чада.