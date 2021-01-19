Forbes: в США российское оружие «Судного дня» назвали нереальным

США: Россия будет уничтожена еще до достижения американских берегов «Посейдона».

Сейчас у большинства иностранных экспертов на слуху планы строительства Россией береговой спецбазы для ядерных дронов «Посейдон», которых иногда называют «орудием Судного дня». Ядерный беспилотный аппарат «Посейдон» российские военные заявляют как средство сдерживания противника.

Однако обозреватель Forbes Дэвид Экс очень критично отнесся к информации о реальности такого вооружения. По его мнению, «Посейдон» не представляет угрозы для США, а Москва намерена его использовать лишь в качестве пропаганды. Поэтому американский эксперт окрестил дрон «субмариной с грязной бомбой».

Экс уверен, что «Посейдон» сможет добраться до берегов США не менее, чем за два дня, но к этому времени «Россия прекратит свое существование».

И добавил:

«На фоне того, что существует множество быстрых и мощнейших ракет, оснащенных ядерным боезарядом, «Посейдон» абсолютно бесполезен. При этом РФ намерена создать лишь тридцать таких дронов. Это нельзя считать серийным производством».