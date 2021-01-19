Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

Военные обозреватели французского издания Naval News уверены, что новейшая турецкая подлодка может оказаться единственным оружием для американцев против России в Черном море.

Авторы отмечают, что в ответ на регулярные провокации со стороны НАТО и США, а также расширения их сил на востоке, Россия усиливает мощь Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе: теперь там имеются 49 кораблей и 7 подводных лодок.

Однако основной страх потенциальные противники испытывают от радиолокационных систем, контролирующих почти все Черное море. Безопасность Крыма защищается системой С-400, грозными РЛС «Монолит-Б» и береговым ракетным комплексом «Бастион-П» с крылатыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс».

«Силы российских войск в Черном море изменили баланс сил в регионе. Теперь уже российская мощь привела к дилемме о безопасности стран НАТО в Черном море», – отметили в Naval News.

И добавили, что в ближайшее время российский ВМФ станет сдерживающим факторов для врагов.

Одним из важнейших членов НАТО по-прежнему остается Турция. Именно там сейчас активно разрабатывается новейшая подводная лодка, уникальность которой даст воздушно-независимая силовая установка. Такая стелс-субмарина сможет три недели находиться на глубине и при этом оставаться невидимой для противника.

«Если подводная лодка будет оснащена крылатыми ракетами Gezgin, то силы турецкого флота получат возможность тайно атаковать побережье на большой глубине», – подчеркнули эксперты.

В издании заключили, что НАТО в целях сдерживания российского флота в Черном море и Восточном Средиземноморье, может использовать подводную лодку Турции.