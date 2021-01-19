Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

Военные обозреватели французского издания Naval News уверены, что новейшая турецкая подлодка может оказаться единственным оружием для американцев против России в Черном море.

Авторы отмечают, что в ответ на регулярные провокации со стороны НАТО и США, а также расширения их сил на востоке, Россия усиливает мощь Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе: теперь там имеются 49 кораблей и 7 подводных лодок.

Однако основной страх потенциальные противники испытывают от радиолокационных систем, контролирующих почти все Черное море. Безопасность Крыма защищается системой С-400, грозными РЛС «Монолит-Б» и береговым ракетным комплексом «Бастион-П» с крылатыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс».

«Силы российских войск в Черном море изменили баланс сил в регионе. Теперь уже российская мощь привела к дилемме о безопасности стран НАТО в Черном море», – отметили в Naval News. 

И добавили, что в ближайшее время российский ВМФ станет сдерживающим факторов для врагов.

Одним из важнейших членов НАТО по-прежнему остается Турция. Именно там сейчас активно разрабатывается новейшая подводная лодка, уникальность которой даст воздушно-независимая силовая установка. Такая стелс-субмарина сможет три недели находиться на глубине и при этом оставаться невидимой для противника.

«Если подводная лодка будет оснащена крылатыми ракетами Gezgin, то силы турецкого флота получат возможность тайно атаковать побережье на большой глубине», – подчеркнули эксперты.

В издании заключили, что НАТО в целях сдерживания российского флота в Черном море и Восточном Средиземноморье, может использовать подводную лодку Турции.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание Naval News: новейшая турецкая стелс-субмарина может быть использована против России

Сегодня, 09:24

Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

Вчера, 10:04

Президент США Джо Байден может развязать войну для решения внутренних проблем страны

19-01-2021, 14:44

Обезьяны на Бали используют хитрую схему обмана туристов

19-01-2021, 00:44

СМИ Швеции призывают власти сказать НАТО «окончательное нет»

18-01-2021, 17:39

В ВОЗ раскрыли, как идет расследование происхождения коронавируса COVID-19

18-01-2021, 14:34

Sohu: Россия накажет Вьетнам, если он позволит США закрепиться в АТР

18-01-2021, 12:24

Франция выступила против европейского паспорта вакцинации

17-01-2021, 20:34

Военный эксперт прокомментировал доклад начальника штаба ВВС США

17-01-2021, 14:09

EurAsian Times: Россия сделает свое «оружие Судного дня» еще опаснее

17-01-2021, 11:04

В ЦАР боевики захватили российский военный грузовик

16-01-2021, 14:19

Иранские ученые официально призвали атаковать военных США

16-01-2021, 12:54

Российские истребители МиГ-29 в Ливии напугали турецких военных

16-01-2021, 12:04

Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

16-01-2021, 00:34

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

15-01-2021, 21:09

Индийские власти решили закупить 83 истребителя Tejas

15-01-2021, 09:59

Американцы отреагировали на расширение российского присутствия в Арктике

15-01-2021, 00:54

Бомбардировщик B-52 ВВС США потерял хвост, но смог произвести посадку

14-01-2021, 22:59

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

14-01-2021, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров