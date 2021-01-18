Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

Сегодня, 10:04

Александр Зуев

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Американские военные испугались тарана российским БТР в Сирии

Американская армия больше не встанет на пути патрулировании войск РФ после тарана бронемашины США российским БТР в Сирии в августе прошлого года.

Напомним, что в районе населенного пункта Дерик прошлым летом российский БТР на полном ходу протаранил американскую бронированную технику, пронеся ее на несколько десятков метров. Тогда четверо военных США получили травмы. Такой жесткий ответ умерил пыл американцев.

После этого инцидента американцы прекратили попытки прорваться через российские и сирийские посты к западу от города Камышлы.

С тех пор блокпосты на пути следования российского вооруженного патруля больше ни разу не выставлялись. Судя по всему, американцы осознали российское превосходство. Также это говорит о том, что запрет на эскалацию ситуации в Сирии поступил из Вашингтона. Следует напомнить, что американские военнослужащие пребывают в САР незаконно, а российские военные, которые находятся в Сирии по просьбе Башара Асада, имеют право применять любые методы для устранения препятствий, пишет avia.pro.

Между тем эксперты обращают внимание на попытки американский военных закрепиться на границе Сирии и Ирака, но их присутствие в этом регионе не радует местное население.

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