Обезьяны на Бали используют хитрую схему обмана туристов

Сегодня, 00:44

Ольга Громова

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Обезьяны на Бали используют хитрую схему обмана туристов

Длиннохвостые обезьяны, которые проживают на острове Бали в Индонезии, в совершенстве отработали хитрую схему обмана туристов. Такой вывод сделали ученые из Летбриджского университета в Канаде.

Британская газета The Guardian, ссылаясь на их исследование, сообщает, что обезьяны понимают, какие предметы люди считают самыми ценными, и используют эти знания в собственных корыстных целях. К примеру, они часто совершают кражи определенных вещей, рассчитывая получить в качестве вознаграждения при их возврате хозяевам корм.

Ученые выяснили, что крадут обезьяны из Бали чаще всего смартфоны либо мобильные телефоны, кошельки и барсетки, а также очки. За такую добычу они хотят получить от людей больше еды, чем, к примеру, за пустые чехлы для гаджетов.

Ученые понаблюдали за приматами в течение 273 дней и узнали, что на торговлю с людьми у них уходит немного времени. Самые длительные «переговоры» с туристами о возврате вещей за вознаграждение шли 17 минут. Притом, что на весь процесс обмена ушло четверть часа.

Доцент психологии Жан-Батист Лека, комментируя схему обмана, рассказал, что подобное поведение животных является следствием социальной адаптации. В данной популяции это происходит лет 30. В целом же, грабеж и обмен могут расцениваться в данном случае как проявление культурной компетентности обезьян.

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