Правительство Швеции действует вразрез с интересами национальной безопасности своей страны, подыгрывая НАТО и устраивая провокации в отношении России. Такой вывод сделал обозреватель Андерс Бьернссон в статье, которую опубликовало шведское издание Sydostran.

Он обратил внимание на то, что у Швеции отсутствует сильная армия, которая сумела бы противостоять Российской Федерации, но, невзирая на это, власти страны дестабилизируют ситуацию с национальной безопасностью, провоцируя РФ и этим самым навлекая на себя гнев Москвы.

Главным просчетом Стокгольма, по мнению обозревателя, стало усиление сотрудничества с Организацией Атлантического договора. Альянс, как считает Бьернссон, преследует свои цели, ведя борьбу с Россией, и совершенно не заинтересован в сохранении независимости Швеции.

«Правительство разрешает иностранным государствам проводить учения на нашей территории, готовясь к будущим операциям, которые вполне могут идти вразрез с интересами нашей страны», — укоряет журналист шведские власти.

Также он распек правительство за содействие НАТО в размещении баз на территории страны.

Автор твердо уверен в том, что Швеции не следует стремиться стремглав попасть в НАТО. Членство в Альянсе стране ничего хорошего не принесет, подчеркивает он. Поэтому, резюмирует Бьернссон, пришло время сказать НАТО «окончательное нет».