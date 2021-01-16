СМИ Швеции призывают власти сказать НАТО «окончательное нет»

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

0

Image 16+
СМИ Швеции призывают власти сказать НАТО «окончательное нет»

Правительство Швеции действует вразрез с интересами национальной безопасности своей страны, подыгрывая НАТО и устраивая провокации в отношении России. Такой вывод сделал обозреватель Андерс Бьернссон в статье, которую опубликовало шведское издание Sydostran. 

Он обратил внимание на то, что у Швеции отсутствует сильная армия, которая сумела бы противостоять Российской Федерации, но, невзирая на это, власти страны дестабилизируют ситуацию с национальной безопасностью, провоцируя РФ и этим самым навлекая на себя гнев Москвы.

Главным просчетом Стокгольма, по мнению обозревателя, стало усиление сотрудничества с Организацией Атлантического договора. Альянс, как считает Бьернссон, преследует свои цели, ведя борьбу с Россией, и совершенно не заинтересован в сохранении независимости Швеции.

«Правительство разрешает иностранным государствам проводить учения на нашей территории, готовясь к будущим операциям, которые вполне могут идти вразрез с интересами нашей страны», — укоряет журналист шведские власти.

Также он распек правительство за содействие НАТО в размещении баз на территории страны.

Автор твердо уверен в том, что Швеции не следует стремиться стремглав попасть в НАТО. Членство в Альянсе стране ничего хорошего не принесет, подчеркивает он. Поэтому, резюмирует Бьернссон, пришло время сказать НАТО «окончательное нет».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

СМИ Швеции призывают власти сказать НАТО «окончательное нет»

Сегодня, 17:39

В ВОЗ раскрыли, как идет расследование происхождения коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:34

Sohu: Россия накажет Вьетнам, если он позволит США закрепиться в АТР

Сегодня, 12:24

Франция выступила против европейского паспорта вакцинации

Вчера, 20:34

Военный эксперт прокомментировал доклад начальника штаба ВВС США

Вчера, 14:09

EurAsian Times: Россия сделает свое «оружие Судного дня» еще опаснее

Вчера, 11:04

В ЦАР боевики захватили российский военный грузовик

16-01-2021, 14:19

Иранские ученые официально призвали атаковать военных США

16-01-2021, 12:54

Российские истребители МиГ-29 в Ливии напугали турецких военных

16-01-2021, 12:04

Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

16-01-2021, 00:34

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

15-01-2021, 21:09

Индийские власти решили закупить 83 истребителя Tejas

15-01-2021, 09:59

Американцы отреагировали на расширение российского присутствия в Арктике

15-01-2021, 00:54

Бомбардировщик B-52 ВВС США потерял хвост, но смог произвести посадку

14-01-2021, 22:59

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

14-01-2021, 10:04

МИД Армении сделал заявление в 31 годовщину армянских погромов в Баку

13-01-2021, 18:14

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер»

13-01-2021, 11:49

Издание The National Interest рассказало о неожиданной роли российских ледоколов

13-01-2021, 09:44

El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

11-01-2021, 22:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров