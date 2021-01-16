В ВОЗ раскрыли, как идет расследование происхождения коронавируса COVID-19

В Китае уже несколько дней работает миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пытаясь выяснить природу происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Свою работу международная группа экспертов начала из Уханя, где и был в конце 2019 выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Помощь в проведении исследования экспертам ВОЗ оказывают местные специалисты. Сообщается, что ученые уже приблизились к тому, чтобы выяснить, как SARS-CoV-2 перешел к людям.

О работе исследовательской группы рассказала в интервью «Российской газете » представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что сейчас перед эпидемиологами всего мира стоит задача по изучению вирусов, распространяющихся среди людей, и вирусов, носителями которых являются животные, поскольку в последние годы все чаще вирусы животного происхождения переходят на людей.

«В связи с усилением этой тенденции в последние десятилетия животные, по оценкам экспертов, являются источником примерно 70% новых или возвращающихся возбудителей болезней. На выяснение причин преодоления инфекционной болезнью барьера между животными и человеком могут уйти годы», - рассказала Мелита Вуйнович.

По ее словам, поиск данных о том, как произошел переход SARS-CoV-2 к человеку, ведется с момента, когда в Ухане был выявлен первый случай атипичной пневмонии. Пока еще не определены один или более промежуточные хозяева этого коронавируса. Но международной группе ученых, которая работает в Китае, уверена представитель ВОЗ, в ближайшее время удастся это сделать.