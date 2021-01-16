Sohu: Россия накажет Вьетнам, если он позволит США закрепиться в АТР

Сегодня, 12:24

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Sohu: Россия накажет Вьетнам, если он позволит США закрепиться в АТР

Китайские аналитики военного обозревателя «Sohu» заявили о возможном жестком ответе России, в случае если американские военные обоснуются в АТР. Эксперты спрогнозировали, что на фоне усиливающегося интереса США к вьетнамской базе Камрань, РФ однозначно предпримет решительные меры, пишет «ПолитРоссия».

Тенденция США найти достойных союзников для дестабилизации военной мощи Китая и РФ заставила Вашингтон обратить внимание на Вьетнам, который продолжает поддерживать тесные контакты с Россией, закупая у Кремля российские истребители Су-57. Однако Вьетнам не прочь наладить отношения с США, и учитывая, что в стране имеется внушительный запас российских технологий и оружия, укрепления взаимоотношений Вьетнама и США Россия точно не допустит.

«Вьетнам имеет сложную историю взаимоотношений с США, однако в последнее время власти не против создать более тесный контакт с Вашингтоном. Недавно Ханой получил от Вашингтона предложение по бывшей советской военной базе Камрань, которая имеет важнейшее стратегическое значение для России. Вероятно, эта база в бухте Камрань может стать разменной монетой в отношениях между Вьетнамом и США, на что Россия отреагирует жестко и предсказуемо», - указали аналитики «Sohu». 

Известно, что российская военная база в Камрань заинтересовала американцев своим очень удобным географическим положением — ведь с одной стороны база укреплена горами, а на противоположной имеет выход к укромной бухте, где можно размещать крупные военные корабли.

«Вьетнам пока мечется между тем, кого же выбрать в свои опорные союзники — Россию или США. В случае, если Вашингтон и Ханой договорятся об аренде объекта, то РФ точно прекратит поставки вооружений во Вьетнам», - добавили китайские эксперты.

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