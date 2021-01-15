Франция выступила против европейского паспорта вакцинации

Правительство Франции выступило против введения общеевропейского паспорта вакцинации, так как это приведет к нарушению равенства в правах граждан ЕС. Об этом сообщило Radio France internationale.

По словам госсекретаря Франции по европейским делам Клеман Бона, в подобном документе на данный момент нет необходимости и дискуссия о его внедрении является преждевременной.

«Франция считает, что нам не следует начинать обсуждение сейчас. Когда доступ к вакцине станет всеобщим, это будет уже другая тема», – сообщил он.

Между тем вопрос о появлении единого европейского документа о вакцинации будет ставиться на запланированном на следующую неделю саммите глав стран ЕС.

Ранее Греция обратилась к входящим в Евросоюз странам с призывом принять единый стандартный документ о полученных прививках, так называемый паспорт вакцинации, благодаря которому туристы бы получили возможность беспрепятственно путешествовать по странам ЕС - транспортные ограничения их затрагивать не будут.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен два дня назад заявила о том, что Евросоюзу необходим сертификат вакцинации, который был бы взаимно признан всеми странами, которые входят в состав Европейского союза.

«Важно найти правильный баланс, который обеспечит равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться со специалистами по медицине», — сказала она во время прошедшего в Лиссабоне брифинга.

Активисты общественных организаций по защите прав человека выступают против появления паспортов вакцинации. Они объясняют это тем, что подобный документ может быть расценен как проявление дискриминации, так как может поставить привитых с такими паспортами в привилегированное положение.