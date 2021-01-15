Военный эксперт прокомментировал доклад начальника штаба ВВС США

Сегодня, 14:09

Ольга Громова

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Военный эксперт прокомментировал доклад начальника штаба ВВС США

Генерал Чарльз Браун, начальник штаба Военно-воздушных сил США, опубликовал программный доклад, в котором затрагивает тему подготовки авиации к возможным боевым действиям. В нем говорится, что им были подписаны четыре приказа, которые обязывают военное командование «сосредоточить и направить в правильное русло энергию и талант, а также стойкость пилотов Пентагона». Примечательно, что в документе говорится о том, что обучение личного состава должно быть проведено с учетом мировоззрения главных противников - России и Китая.

Генерал в докладе отметил, что ВВС США за семь прошедших десятилетий преуспели в выполнении пяти задач - в превосходстве в воздухе, разведке, мобильности в любой точке мира, а также в глобальном ударе и управлении.

Доклад Чарльза Брауна взялся оценить военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, документ главы штаба ВВС США более похож на подборку красивых лозунгов. Но не стоит обманываться - за каждым его тезисом могут стоять вполне конкретные решения, подкрепленные статистикой и фактами, а также материальными ресурсами и финансами.

«Главный вывод, который, на мой взгляд, следует сделать из доклада начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, — стратегическое соревнование между нашими державами имеет стойкую тенденцию к обострению. И ставки в этом противоборстве действительно как никогда высоки», — констатировал Ходаренок.

При этом эксперт считает бессмысленным проводить сравнительный анализ доклада Брауна и заявлений Министерства обороны РФ. Хотя бы по той простой причине, что отечественное оборонное ведомство практически не выдает рассчитанных на долгосрочную перспективу идеологических текстов.

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