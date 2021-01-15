EurAsian Times: Россия сделает свое «оружие Судного дня» еще опаснее

Военное руководство России изыскало способ сделать ядерные подводные беспилотники «Посейдон» (оружие Судного дня) еще более опасным. К такому выводу пришли индийские аналитики в своей статье для EurAsian Times.

Речь, как уточняют они, о создании особой береговой базы для этих ядерных торпед. Объект, как следует из данных российских СМИ, согласно плану должен быть готов уже в следующем году. Что касается непосредственно самих ядерных подводных беспилотников, они на вооружение страны должны были встать еще в 2020 году. Но этим планам помешала осуществиться пандемия коронавируса.

Уже известно, что носителями аппаратов станут подлодки «Белгород» и «Хабаровск».

Авторы публикации убеждены, что береговая база для ядерных беспилотников значительно повысит эффективность «Посейдонов» и сделает их еще страшнее.

Хотя и так очевидно, что они являются самым разрушительным оружием современности. Один аппарат в состоянии уничтожить целый прибрежный мегаполис. Ведь торпеда оснащена боеголовкой мощностью две мегатонны, а это в 133 раза мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы.