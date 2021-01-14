В ЦАР боевики захватили российский военный грузовик

Африканское повстанческое формирование захватило российский военный грузовик, который прибыл в Центральноафриканскую республику в ноябре 2020 года. Речь идет о грузовике Урал-4320, который переправлял военное вооружение правительственным силам ЦАР, передает «Avia.pro».

Россия возобновила поставку военнослужащих, вооружения и военной техники в ЦАР, где вновь активизировались столкновения правительственных сил с повстанцами. На данный момент на территории ЦАР находится 300 российских военных, а несколько сотен единиц вооружения и техники были перенаправлены для нужд правительственных сил. Один из грузовиков, который осуществлял поставку российского оружия, попал в руки боевиков — причем это далеко не единичный случай утраты правительственными силами ЦАР поставленной российской военной техники.

Такой инцидент свидетельствует о том, что правительство ЦАР не справляется с незаконными местными радикальными формированиями даже при помощи доставленного Россией вооружения и техники. Известно, что снабжая правительство ЦАР военными инструкторами и вооружением Москва действует для возможности дальнейшего возобновления проектов, которые направленны на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР.