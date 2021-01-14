Иранские ученые официально призвали атаковать военных США

Сегодня, 12:54

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Иранские ученые официально призвали атаковать военных США

Иран официально призвал армию страны атаковать американских военнослужащих из-за провокации в воздушном пространстве республики и попытку незаконно пресечь границу Ирана. Такая информация появилась в публичном обращении, которое 840 иранских ученых отправили командующему ВВС Корпуса стражей исламской революции Амиру Али Хаджизаде, передает «Lenta.ru».

Такое безапелляционное требование вполне может быть одобрено иранским Министерством обороны, поскольку участившиеся случаи провокации США «создают угрозу для безопасности территориальных границ Ирана». В письме к командующему ВВС Ирана ученые обратились как к «завоевателю Айн аль-Асад», таким образом выразив почтение руководителю атаки на американскую базу в Ираке, которая произошла в январе 2020 года.

Иранские ученые настоятельно попросили Корпус стражей исламской революции «защитить страну» и «отстреливать любые военные самолеты США, которые окажутся вблизи границ исламской республики». В частности академики указали на опасность сверхдальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ВВС США В-52, которые возобновили свое присутствие вблизи Ирана. Ученые также отметили, что военного вооружения страны будет вполне достаточно для того, чтобы «разоблачить неоправданно сформированный образ США как сверхмощной военной державы». На данный момент официального ответа от командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде пока не поступило.

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