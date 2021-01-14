Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

Сегодня, 00:34

Ольга Громова

0

Image 16+
Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

Недавно США заявили о новой стратегии, которая предполагает расширение присутствия Вашингтона в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Глава ВМС США Кеннет Брейтвейт даже заверил, что Штаты станут более последовательно действовать за полярным кругом, чтобы оспорить претензии русских на природные ресурсы и новый транспортный коридор.

В ответ на это заявление пресс-служба Северного флота уведомила о том, что в Арктике возобновляется патрулирование противолодочными самолетами Ту-142 и это будет одна из приоритетных задач военных страны.

Особое внимание Северфлот уделит длительным перелетам в важные районы Северного Ледовитого и Атлантического океана.

В сообщении Минобороны РФ сказано, что в минувшем году противолодочные Ту-142 осуществили более двух десятков вылетов. Длительность полетов исчисляется 13 часами, а расстояние - 11 тысячами километров.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

Сегодня, 00:34

В Китае рассказали, кто поможет России в возможной войне против США

Вчера, 21:09

Индийские власти решили закупить 83 истребителя Tejas

Вчера, 09:59

Американцы отреагировали на расширение российского присутствия в Арктике

Вчера, 00:54

Бомбардировщик B-52 ВВС США потерял хвост, но смог произвести посадку

14-01-2021, 22:59

Экс-разведчик Кедми: из-за России США не могут начинать войны за рубежом

14-01-2021, 15:44

Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

14-01-2021, 10:04

МИД Армении сделал заявление в 31 годовщину армянских погромов в Баку

13-01-2021, 18:14

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер»

13-01-2021, 11:49

Издание The National Interest рассказало о неожиданной роли российских ледоколов

13-01-2021, 09:44

El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

11-01-2021, 22:43

Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

11-01-2021, 00:08

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди задержанных за штурм Капитолия

9-01-2021, 23:28

Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

9-01-2021, 22:19

У женщины из-за злоупотребления курением на лице выросли волосы

9-01-2021, 20:34

Богатые британцы начали прививаться от коронавируса COVID-19 в ОАЭ

9-01-2021, 20:33

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии из-за коронавируса

9-01-2021, 15:29

Китайцы бесплатно получат вакцину от COVID-19

9-01-2021, 11:24

The National Interest: в США до сих пор боятся ракетных крейсеров ВМФ России

9-01-2021, 01:24

Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

8-01-2021, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров