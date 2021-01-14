Россия после угроз США объявила о возобновлении патрулирования в Арктике самолетами Ту-142

Недавно США заявили о новой стратегии, которая предполагает расширение присутствия Вашингтона в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Глава ВМС США Кеннет Брейтвейт даже заверил, что Штаты станут более последовательно действовать за полярным кругом, чтобы оспорить претензии русских на природные ресурсы и новый транспортный коридор.

В ответ на это заявление пресс-служба Северного флота уведомила о том, что в Арктике возобновляется патрулирование противолодочными самолетами Ту-142 и это будет одна из приоритетных задач военных страны.

Особое внимание Северфлот уделит длительным перелетам в важные районы Северного Ледовитого и Атлантического океана.

В сообщении Минобороны РФ сказано, что в минувшем году противолодочные Ту-142 осуществили более двух десятков вылетов. Длительность полетов исчисляется 13 часами, а расстояние - 11 тысячами километров.