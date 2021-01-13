Индийские власти решили закупить 83 истребителя Tejas

Сразу 83 легких боевых самолетов Tejas приобретает Индия. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Приобретение десяти LCA Tejas Mk-1T в учебной модификации и 73 истребителей LCA Tejas Mk-1A одобрил правительственный комитет по безопасности Индии 13 января. Стоимость одного такого истребителя для Минобороны Индии составит примерно в 5,7 млрд рупий (около 79 млн долларов США).

Министр обороны Индии Раджнатх Синг сообщил, что LCA Tejas станет в ближайшие годы основным истребителем индийских ВВС. После модернизации они получили усовершенствованные ракеты класса «воздух-воздух», которые эффективно поражают цели вне зоны видимости.

Индийский маршал авиации, начальник штаба ВВС Индии Ракеш Бхадаурия заявил о том, что Tejas «намного лучше, чем китайско-пакистанские JF-17».

Легкомоторный многоцелевой истребитель четвертого поколения Tejas был разработан в Индии. Его прототип поднялся впервые в воздух в 2001 году. На данный момент на вооружении ВВС Индии не более 15 истребителей Tejas.