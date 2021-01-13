Бомбардировщик B-52 ВВС США потерял хвост, но смог произвести посадку

B-52 ВВС США потерял хвост, но смог произвести посадку.

Американские журналисты описали небывалый случае посадки «бесхвостого» американского бомбардировщика B-52Н. Так, в 1964 году экипажу из трех человек предстояло проверить прочность, устойчивость и управляемость планера в условиях турбулентности атмосферы на малых высотах и максимальных скоростях. Полет был испытательным.

По словам журналиста Дэвида Ченчиотти, поводом стала новая тактика по применению стратегического бомбардировщика, «спровоцированная» системами ПВО СССР.

Для испытаний военные взяли один из самолетов компании Boeing, на борт которого установили 20 акселерометров и около 200 датчиков для регистрации напряжений в планере.

После успешной первой части испытаний самолет над горами Сангре-де-Кристо на высоте 4 400 метров внезапно попал в «турбулентность ясного неба».

«Когда это произошло, оно было настолько жестоким, что меня буквально схватило и швырнуло через навигационный стол в левый борт самолета», - вспоминает штурман Джеймс Питтман.

В первые секунды после удара стихии командир экипажа отдал команду на аварийное покидание борта, при этом машина резко увеличила правый крен и стала снижаться.

В конце концов экипажу удалось вернуть над самолетом контроль, но выяснилось, что штурвал не работает. Впоследствии оказалось, что машина полностью лишилась киля и руля направления. Единственное, что работало - это рычаги двигателей. Теперь машиной можно было управлять только увеличением или уменьшением тяги на двигателях правого и левого полукрыла.

Оценить реальную картину смогли только с другого самолета, который был направлен на помощь терпящему бедствие борту. И следующие шесть часов инженеры Boeing вместе с экипажем искали способы безопасной посадки. При заходе на посадку выяснилось, что нет управления закрылками. Командир самолета принял решение о посадке на повышенной скорости и с убранной механизацией.

Посадка прошла успешно.

Через три дня ситуация повторилась с другим самолетом В-52, который имел на борту две 9-мегатонные термоядерные бомбы. Однако, в этот раз экипажу не повезло и спустя пару дней неразорвавшиеся бомбы были обнаружены среди обломков самолета.