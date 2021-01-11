Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

Индийское информационное агентство Zee News сообщило о том, что Турция планирует начать сотрудничать с Пакистаном в изготовлении ядерного вооружения.

Согласно данным индийских СМИ, Анкара намерена получить технологии ядерных боеголовок и ядерное вооружение из Исламабада. Отмечается, что в декабре 2020 года состоялась встреча представителей Турции и Пакистана, которая, согласно информации, прошла в рамках военного диалога на высшем уровне. Одним из главных вопросов заседания стала передача Анкаре технологий производства боеприпасов ядерного оружия.

Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется на достижение своих геополитических целей благодаря разработкам Пакистана и рассчитывает на его помощь. Журналисты и военные эксперты утверждают, что Эрдоган лично попросил главного командующего армией Исламабада о передаче технологий ядерного оружия. Отмечается, что тот якобы ответил на просьбу утвердительно.

Ранее, в 2019 году президент Турции сетовал на то, что его страна не может заниматься разработкой ядерного оружия согласно Международному договору о нераспространении ядерного оружия, к которому Анкара присоединилась в 1980 году.

Также некоторые СМИ сообщили о том, что Пакистан уже мог предоставить Турции некоторые центрифуги собственного производства.