Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

Сегодня, 10:04

0

Image 16+
Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

Индийское информационное агентство Zee News сообщило о том, что Турция планирует начать сотрудничать с Пакистаном в изготовлении ядерного вооружения. 

Согласно данным индийских СМИ, Анкара намерена получить технологии ядерных боеголовок и ядерное вооружение из Исламабада. Отмечается, что в декабре 2020 года состоялась встреча представителей Турции и Пакистана, которая, согласно информации, прошла в рамках военного диалога на высшем уровне. Одним из главных вопросов заседания стала передача Анкаре технологий производства боеприпасов ядерного оружия.

Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется на достижение своих геополитических целей благодаря разработкам Пакистана и рассчитывает на его помощь. Журналисты и военные эксперты утверждают, что Эрдоган лично попросил главного командующего армией Исламабада о передаче технологий ядерного оружия. Отмечается, что тот якобы ответил на просьбу утвердительно.

Ранее, в 2019 году президент Турции сетовал на то, что его страна не может заниматься разработкой ядерного оружия согласно Международному договору о нераспространении ядерного оружия, к которому Анкара присоединилась в 1980 году.

Также некоторые СМИ сообщили о том, что Пакистан уже мог предоставить Турции некоторые центрифуги собственного производства.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Турция планирует разработать ядерное оружие при сотрудничестве с Пакистаном

Сегодня, 10:04

МИД Армении сделал заявление в 31 годовщину армянских погромов в Баку

Вчера, 18:14

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер»

Вчера, 11:49

Издание The National Interest рассказало о неожиданной роли российских ледоколов

Вчера, 09:44

El Pais: Россия, КНР и Иран пытаются извлечь выгоду из хаоса в США

11-01-2021, 22:43

Белый дом рассказал о возможном появлении в США нового штамма коронавируса

11-01-2021, 00:08

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди задержанных за штурм Капитолия

9-01-2021, 23:28

Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

9-01-2021, 22:19

У женщины из-за злоупотребления курением на лице выросли волосы

9-01-2021, 20:34

Богатые британцы начали прививаться от коронавируса COVID-19 в ОАЭ

9-01-2021, 20:33

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии из-за коронавируса

9-01-2021, 15:29

Китайцы бесплатно получат вакцину от COVID-19

9-01-2021, 11:24

The National Interest: в США до сих пор боятся ракетных крейсеров ВМФ России

9-01-2021, 01:24

Стало известно, где в 2021 году в мире может начаться война

8-01-2021, 15:39

Акции ряда оружейных американских компаний выросли из-за событий в Вашингтоне

7-01-2021, 12:04

Новая арктическая стратегия ВМС США называет РФ «подрывной силой»

7-01-2021, 10:24

В Великобритании признали провал своего новейшего авианосца

5-01-2021, 22:59

«Циркон» поражает цель за 7 минут, невидим для радаров и оснащается ядерной боеголовкой

5-01-2021, 09:59

США оставляют свой авианосец на Ближнем Востоке после угроз Ирана

5-01-2021, 01:14

Из ливийского плена вызволили троих россиян и одного украинца

2-01-2021, 20:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров