Американцы отреагировали на расширение российского присутствия в Арктике

В США отреагировали на расширение российского присутствия в Арктике.

В документах Пентагона, касающихся дальнейших стратегий в арктическом регионе отмечается, что наращивание присутствия ВС России в Арктике, а также строительство там новых крупных военных баз, безусловно, позволят российской армии получить расширенный контроль за ведением здесь боевых операций. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Речь идет о документе под названием «Голубая Арктика», в котором Пентагон описывает стратегию американской армии в Арктике. В частности, в нем говорится, что необходимо правильно отреагировать на существенное преимущество России в этом северном регионе. Особенно в свете недавно начатого патрулирования нейтральных вод Северного ледовитого океана российскими патрульными самолетами Ту-142.

По мнению политобозревателя агентства ИАНЕД Олега Лукьянова, когда в советское время началось освоение арктических просторов с постройкой крупных портов, военных городков, освоения Северного морского пути, то особого противодействия такая советская арктическая активность не вызывала. В мире считалось, что особо там делать нечего.

«...В наше время, когда стало известно о гигантских запасах углеводородов на арктическом шельфе сразу нашлось много желающих получить свой кусок этого пирога. Пока России удается сохранять лидерство в северном приполюсном регионе. Но западный натиск, учитывая провозглашенную в Вашингтоне политику «сдерживания» нашей страны, с каждым годом будет усиливаться. Соответственно, нам необходимо расширять в Арктике свое военное присутствие», - заключил эксперт.