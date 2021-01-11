МИД Армении сделал заявление в 31 годовщину армянских погромов в Баку

Министерство иностранных дел Армении к 31-годовщине начала армянских погромов в Баку выступило с заявлением, в котором обвинило власти Азербайджана в том, что организаторы до сих пор так и не понесли наказание. Оно опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломаты обращают внимание на то, что этнические чистки начались еще в 1990-ом, но официальный Баку не предпринимает ничего для того, чтобы найти их организаторов, а только прославляет их и вдохновляет на возможные будущие преступления.

«Антиармянская политика азербайджанских властей была направлена не только на проживавшее в Баку веками армянское население, но и на армянское историческое и культурное наследие города», — сказано в сообщении дипломатического ведомства.

МИД Армении также подчеркивает, что история знает не только погромы. Баку прибегал и к массовой депортации армян. События повторяются и в наши дни - в пример приводится ситуация в Нагорном Карабахе, где и сейчас продолжают совершаться военные преступления.

Беспорядки на этнической почве в Баку начались ровно 31 год назад - 13 января 1990 года. Перед этим наблюдалось обострение на границе тогда еще входивших в СССР Армянской и Азербайджанской республик по причине все того же территориального спора вокруг Нагорного Карабаха.

Точного числа погибших во время погромов нет. По некоторым оценкам, погибли несколько сотен человек. Тысячи армян были вынуждены в экстренном порядке бежать, покинув свои дома навсегда.

Позиция властей Азербайджана известна. В Баку считают, что за погромами стоят провокаторы, которые беспорядками добивались введения в город советских ВС.