Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер»

12 января греческие СМИ распространили информацию о том, что спецназ НАТО высадился на грузовой корабль России «Адлер» в Средиземном море. Сообщается, что специальное подразделение ВМС Греции сделал высадку с целью проведения проверки груза на российском судне на предмет наличия оружия.

В Греции подозревают, что Россия переправляет в Ливию вооружение, поставки которого запрещены после введения эмбарго в отношении Триполи. Перед тем, как высадиться на «Адлере», боевой корабль греческих ВМС F-459 Adrias стал преследовать российское судно. В итоге экипаж «Адлера» предоставил спецназовцам доступ к грузу. Как оказалось, российское судно ничего запрещенного не перевозило.

По мнению экспертов, теперь Россия сможет действовать таким же образом в Средиземном море. То есть, Россия может проводить досмотры кораблей НАТО, направляющихся в Ливию.

Этот инцидент показателен тем, что была предпринята попытка обвинить Москву в незаконных поставках оружия Ливии.