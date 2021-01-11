Издание The National Interest рассказало о неожиданной роли российских ледоколов

Сегодня, 09:44

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Издание The National Interest рассказало о неожиданной роли российских ледоколов

Американское издание The National Interest в лице обозревателя Криса Осборна предупреждает США о возможностях российских ледоколов, расположенных в Арктике. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Так, по мнению автора, позиция России в Арктике крайне выгодная, потому она будет использовать все свои возможности, для того, чтобы окончательно их укрепить. Осборн отмечает, что российские ледоколы могут быть эффективны как в мирное, так и в военное время.

«Россия активно инвестирует в развитие обороны и инфраструктуры Арктического региона. Используя большие возможности Северного морского пути, в конечном итоге ей удастся укрепить свое стратегическое влияние и экономическое преимущество там», - отмечает аналитик.

Также обозреватель обращает внимание на то, что РФ продолжает конструировать новые арктические суда и строить в регионе современные базы. Осборн уверен, что свои полярные интересы страна будет отстаивать даже силовыми методами.

Ведомство ВМФ США недавно опубликовало стратегический документ «Голубая Арктика», в котором говорилось о военной угрозе со стороны РФ. Американские военные уверены в том, что Кремль любыми способами будет отстаивать свои интересы в Арктике.

Примечательно, что в документе обращается внимание на то, что модернизацией боевых возможностей Северного флота Москва сможет максимально обезопасить северные границы и нарастить боевую мощь.

«Ледоколы России могут выполнять много функций не только в мирное, но и в военное время. Так, они могут быть привлечены для захвата важных водных путей. Стоит взять на вооружение, что корабли, радары и системы российского производства становятся все более приспособленными к холодным условиям, потому нет никаких причин, по которым ледоколы не смогли бы брать на себя военные задачи. Например, они способны выполнять боевое патрулирование, арктический десант или же разведывательные операции», - заключил Осборн.

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