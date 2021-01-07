У женщины из-за злоупотребления курением на лице выросли волосы

Сегодня, 20:34

Ольга Громова

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У женщины из-за злоупотребления курением на лице выросли волосы

О жутких последствиях курения, с которыми столкнулась 51-летняя жительница Мельбурна (штат Виктория, Австралия), рассказал недавно британский таблоид Daily Mail.

Австралийка не на шутку перепугалась, когда ее лицо, шея и верхняя часть тела начали покрываться светлыми тонкими волосками - лануго. Вдобавок, она начала чувствовать себя невероятно уставшей, «разбитой». Со временем женщину начал мучить кашель, она стала стремительно и без причины худеть.

Больная обратилась к дерматологу с жалобами на появление волос на лице. Опытный врач назначил комплексное обследование, в ходе которого у пациентки обнаружилась 12-миллиметровая аденокарцинома в правом легком. Злокачественное новообразование, как считают врачи, стало следствием злостного курения. Выяснилось, что женщина 37 лет своей жизни курила.

В ходе лечения ей довелось пройти курс химио- и радиотерапии, а после этого еще и курс лекарства, которое предназначается для борьбы с таким видом онкологии. Спустя два месяца у пациентки исчез кашель, она перестала худеть. Рост волос на лице, который беспокоил ее поначалу больше всего, замедлился.

Детально этот случай медики описали в журнале The New England Journal of Medicine, пишет «Лента».

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