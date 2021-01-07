Богатые британцы начали прививаться от коронавируса COVID-19 в ОАЭ

Сегодня, 20:33

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Богатые британцы начали прививаться от коронавируса COVID-19 в ОАЭ

Богатые британцы начали прививаться от коронавируса в ОАЭ.

Глава британской компании Knightsbridge Circle Стюарт Макнилл сообщил, что многие богатые жители Великобритании, не желая ожидать прививку от коронавируса на родине, едут за ней в клиники Арабских Эмиратов. В частности, организатором таких туров и выступает компании Knightsbridge Circle. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

На сегодняшний день больницы в Дубае и Абу-Даби предлагают желающим сделать прививки в частном порядке американской вакциной Pfizer. 

«Примерно 20% наших клиентов решили вылететь туда и сделать прививку», - отметил Макнилл и добавил, что британцы не зря остановили свой выбор на этой стране. 

Во-первых, в ОАЭ невысокий уровень заболеваемости по коронавирусу. В противном случае им пришлось бы сидеть на 10-дневном карантине, вернувшись на родину. Во-вторых, путешественникам удается даже отдохнуть на морском курорте между двумя этапами вакцинирования.

Относительно своих клиентов Макнилл отметил, что они известны широкой публике. Известно, что клиентами этой компании являются члены королевской семьи, артисты и крупные бизнесмены. И стоимость членского взноса в Knightsbridge Circle составляет примерно 33,9 тыс. долларов в год.

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