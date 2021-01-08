Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

Вчера, 22:19

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Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

Российское посольство в Индонезии опубликовало отчет, согласно которому ни одного гражданина РФ не было на борту разбившегося самолета авиакомпании Sriwijaya Air, который направлялся из Джакарты в Понтианак. В списке пассажиров Boeing 737-500 числились более 60 человек, которые стали жертвами крушения воздушного судна.

9 января в 7:40 по времени UTC (10:40 мск) самолет рейса SJ182 рухнул в Яванское море через 4 минуты после того, как вылетел из аэропорта Джакарты — менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. 

Крушение авиалайнера подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Карья, который уточнил, что на борту находились 62 пассажира, шестеро из которых — дети. 

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», - значится в отчете дипломатического представительства России в Индонезии. 

Известно, что поисковая операция продолжается до сих пор, однако пока ни одного выжившего пассажира обнаружить не удалось. Причины крушения самолета также остаются неизвестными.

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