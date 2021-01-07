Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии из-за коронавируса

Сегодня, 15:29

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Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии из-за коронавируса

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии.

В своем традиционном субботнем видеообращении канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ближайшие зимние недели будут для страны самыми тяжелыми, имея ввиду развитие пандемии коронавируса. 

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», - сказала Меркель.

По словам канцлера, медики и так работают «на пределе возможностей», тем более что еще никто не знает, как «аукнутся» в плане коронавируса новогодние праздники. 

Сейчас ключевой задачей политик назвала снижение числа новых случаев заболевания: «Наша цель ясна: мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения».
Меркель призвала сограждан свести до минимума личные контакты и соблюдать карантинные правила, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ковида: «Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями... Осторожность и забота о близких в эти трудные январские недели окупятся. И тем скорее смогут стать реальностью наши мечты и планы на этот новый год».

В последние сутки в Германии зафиксировали 24 694 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших - свыше 1,89 млн человек. С начала пандемии в Германии от ковида умерли 39 878 человек, в том числе 1083 за последние сутки.

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